Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Burçin ve kaynanası Özden Hanım arasında gerginlik yaşandı ve Burçin yarışmadan gitmek istediğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ocak 2020'de yayınlanan 438. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Betül- Habibe Sarıboy ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın alan gelin ise 16 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 15 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelin 7 puanla Betül

Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 9 puanla Burçin

Aleyna ise 15 puanla ikinci oldu.