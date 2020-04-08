Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Nisan 2020'de yayınlanan 498. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Ayten-Yağmur Öz, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Özden-Burçin Saruhan çiftleri "Kadayıflı Parmak Tavuk" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Neslihan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 8 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 10 puanla Burçin ile Yağnur

Hatice 12 puan