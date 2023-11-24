Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü için heyecan dorukta. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlenecek. İşte, ayrıntılar...