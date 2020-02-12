Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinler ve kayınvalideler arasında yine kriz yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat 2020'de yayınlanan 458. bölümünde

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın sahibi olan gelin 15 puanla Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Gülşah

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Nihan

Dilara ise 14 puan aldı.