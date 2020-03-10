Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim vardı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Mart 2020'de yayınlanan 477. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Taş Köfte" için yarıştılar.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 16 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 10 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 5 puanla Başak

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hatice

Ezgi ise 12 puan aldı.