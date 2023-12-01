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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta puan durumu 1 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi ve çeyrek altını kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı? 1 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bir final günü heyecanı için nefesler tutulmuş durumda. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışmasında bugün çeyrek altın ile 10 bileziğin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli olacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Gelinim Mutfakta haftanın finaline dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:25
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        • 1

          Bu sezon da hatırı sayılır bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan Gelinim Mutfakta'da final günü heyecanı başladı. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Melek arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlenecek. İşte, detaylar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi ise henüz belli olmadı.

          Geçtiğimiz hafta kazanan ise Yeşim olmuştu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

          Yarışmada son olarak çeyrek altını Tuğba kazanmıştı.


        • 4

          1 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı

          Yarışmaya son olarak Gizem veda etmişti...

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)

          "Puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacak..."

          TUĞBA:

          YEŞİM:

          ALEYNA:

          MELEK:

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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