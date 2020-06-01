Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular yarışmanın severleri tarafından merak konusu oldu. Fatih Ürek, Gelinim Mutfakta programı ile ilgili açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta geçtiğimiz Cuma günü 530. bölümüyle sezon finali yaptı. Fatih Ürek'in veda konuşması yapmasıyla duygusal anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta yeni bölüm önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.