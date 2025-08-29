Habertürk
        Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu. Temmuz ayında sezon finali yapan programın yeni sezonunda yine gelinlerin kıyasıya yarışı devam edecek. En güzel yemeği yapan yüksek puan alırken, en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün?

        Giriş: 29.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:43
          Gelinim Mutfakta yeni sezon için geri sayım başladı. Programın izleyici kitlesi yeni sezonun hangi gün başlayacağını araştırıyor. Gelinim Mutfakta 8.sezon fragmanı geldi. İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi

          GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla 1 Eylül Pazartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek.

          GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPMIŞTI?

          Gelinim Mutfakta'nın 4 Temmuz 2025'te yayınlanan 1660. Bölümünde sezon finali yapmıştı. Ezgi Yıldırım, Nur Demirci, Sahra İpek İnci ve Seren Işık "Hassa Pilici" için yarışmıştı.

