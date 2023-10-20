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        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı ve kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı ve çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 20 Ekim Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Hafta içi her gün 13:00'de ekranlara gelen sevilen yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belirlendi. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 19:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:23
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        • 1

          Kanal D'nin hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Cansu, Tuğba, Yeşim ve Cerem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olurken, bir yarışmacı ise hayallerine veda ederek programdan elendi. İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim Tuğba oldu...

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu...

        • 4

          20 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Ceren oldu...

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (20 EKİM)

          Gelinim Mutfakta'da final puan durumu...

          Tuğba:83

          Yeşim:78

          Ceren:52

          Cansu:31

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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