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        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı, kim elendi ve kim gitti? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün saat 13:00'de izleyicilerin karşısına çıkan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın ve bileziğin sahibi olurken bir kişi de hayallerine veda edecek. İşte, 3 Kasım 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:03
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        • 1

          Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam ediyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi; 10 bilezik, çeyrek altını kazanan isimler belli olacak ve bir kişi de yarışmaya veda edecek. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

          Geçtiğimiz hafta kazanan isim Tuğba olmuştu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

          Geçtiğimiz hafta kazanan isim Yeşim olmuştu.

        • 4

          3 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

          Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Pınar olmuştu.

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (3 KASIM)

          Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi'nin yarıştığı puan durumu henüz açıklanmadı..

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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