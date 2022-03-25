Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geliyor. Yarışmacılar, hafta içi her gün yemekleriyle hünerlerini sergiliyorlar. Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden yarışacılardan biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, 25 Mart Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi isim elendi? İşte, 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu detayları...