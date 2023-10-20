Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA kim kazandı, birinci kim oldu ve kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı ve çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 20 Ekim Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün 13:00'de ekranlara gelen sevilen yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belirlenecek. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma günü Gelinim Mutfakta final bölümüne dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanal D'nin hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün finali nefesleri kesecek. Cansu, Tuğba, Yeşim ve Cerem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda ederek programdan elenecek. İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim henüz açıklanmadı.

          Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

          Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 4

          20 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

          Söz konusu isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (20 EKİM)

          Gelinim Mutfakta'da finalin puan durumu henüz açıklanmadı.

          TUĞBA- PUAN

          YEŞİM - PUAN

          CANSU- PUAN

          CEREN- PUAN

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Habertürk Anasayfa