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ŞOK İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın birincisi kim oldu? 13 Mayıs bu hafta Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusu haftanın finalinde araştırılıyor. Gelinlerin en başarılı yemeği yapmak için yarıştığı programda kayınvalidelerin verdiği puanlarla Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Kanal D ekranlarında ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün haftanın finali yapıldı. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma bu hafta Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olarak çeyrek altın ve bilezik kazanan yarışmacı...

13.05.2022 - 15:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Gelinlerin en iyi yemeği yapmak için mutfağa girdiği yarışmada haftanın finali gerçekleştiriliyor.  Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap bulacak. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik ve çeyrek altın kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte 13 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

  • GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 13 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi olan ve çeyrek altın kazanan isim Edanur oldu.

    Bu hafta 84 puan ile 5 altın bileziği kazanan ise Damla oldu.

  • GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim şok etkisi yarattı. Dördüncü sezonun en çok bilezik kazanan 2. ismi olan Miyase 90 altın bilezik ile programa veda etti. 

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