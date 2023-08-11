Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 ağustos Gelinim Mutfakta elenen isim kim oldu ?
Hafta için her gün Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da, bu hafta elenen isim merak ediliyor. 7 adet altın bileziğin kimin kazandığı ve bu hafta yarışmaya veda eden ismin kim olduğu konusunda detaylar haberimizde...
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Sevilerek takip edilen Gelinim Mutfakta Yarışmasında bu hafta elenen isim merak konusu oldu. 7 Adet altın bilezik için kıran kırana mücadele eden gelinler arasında artık rekabet hat safhada. Programın sevenlerinin merak ettiği soru ise bu hafta yarışmaya kimin veda ettiği oldu. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında son durum.
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11 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi ELİF olmuştu.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 AĞUSTOS 2023
Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak 10 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyle:
Tuğba: 20
Melike: 12
Elif: 10
Ayşegül: 6
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GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor.
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Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.