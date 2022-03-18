Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu 18 Mart? soruları araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programı hafta iç her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Gelinlerin el lezzetlerini ve hünerlerini sergilediği programda en çok puanı alan yarışmacı gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. 18 Mart gününün gelmesiyle birlikte programı takip edenler "18 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?" sorusuna yanıt aradı.