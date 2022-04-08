Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı başladı. Her gün birbirinden güzel yemeklerin pişirildiği Gelinim Mutfakta'nın 8 Nisan 2022'de yayınlanan 905. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Öykü Topaloğlu-Gülümser Topaloğlu ve Damla Saçıkara-Nuray Gülap çiftleri haftanın en yüksek puanını almak için son kez tazgahın başına geçiyor. İşte Gelinim Mutfakta takipçileri tarafından merakla araştırılan Gelinim Mutfakta haftanın finali sonuçları ile ilgili detaylar