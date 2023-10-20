Kanal D'nin hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan yarışması Gelinim Mutfakta'da, bugün finali nefesleri kesecek. Cansu, Tuğba, Yeşim ve Cerem'in arasından bir yarışmacı 10 bilezik ile çeyrek altının sahibi olacak, bir yarışmacı ise hayallerine veda ederek programdan elenecek. İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler...