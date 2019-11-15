Gelinim Mutfakta 395. Bölümde heyecan doruktaydı!

Gelinleri hafta finalinde yapacakları olan tatlı her tarafı çikolataya boğdu. Fatih Ürek, gelinleri yanlış yaptıkları konusunda uyarıyor; fakat, kendisi de çikolatanın azizliğine uğruyor! Mutfak çikolataya bulanıyor ve izleyenler eğlenceli anlar yaşatıyor! Hafta finaline ise, kura çekimi damgasını vurdu! Beş altın bileziği kim kazanacak? Elenen yarışmacı kim olacak? İşte yanıtı...