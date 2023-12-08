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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyreği ve bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'ta haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Günün en iyi tabağını çıkaran gelin çeyrek altını kazanırken; haftanın en düşük puanını alan isim ise eleniyor. İşte, 8 Aralık 2023 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:43
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        • 1

          Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Gelinlerin yarıştığı programda, kayınvalidelerin puanlarıyla haftanın ve günün birincisi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün çeyrek altını ve bileziği kazanan yarışmacılar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          8 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          Gelinim Mutfakta'da bu haftanın puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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