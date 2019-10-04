Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. İkinci sezonda da yarışmacılar arasındaki rekabetin kaldığı yerden devam ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Kıymet ve Çiğdem Hanım, programa gelen mesajlara ateş püskürüyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 4 Ekim 365. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük puanını alan gelini belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Dilek, 61 puanla haftanın en yüksek puanını alan gelini oldu. Elif ise 60 puanla haftanın ikincisi oldu. Dilek böylece 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor! Kıymet, bir yakınından gelen mesaj üzerine çok sinirlerinyor! Mesajda yemek yapamadığını söyleyen kişiye ateş püskürüyor! Çiğdem Hanım da, oğlundan gelen mesaj üzerine çok öfkeleniyor! Evde hesabını soracağını söylüyor!