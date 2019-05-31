Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mayıs 315. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 72 puanla Vahide oldu. Vahide 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır koyuyor!

Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor! Güller Hanımın oğlu Kemal programa geliyor! Hafta finalinde kim birinci oluyor, kim eleniyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Yasemin ve Gülcan oldu. Haftanın en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta'ya vedan eden gelini 38 puanla Yasemin oldu.