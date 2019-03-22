Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde herkesi şaşırtan bir eleme yaşandı. Haftanın en düşük puanını 3 gelin alınca elenen isim kura sonucu belirlendi. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 22 Mart 265. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 64 puanla Gülcan, Ezgi ve Beyza oldu. Gelinler 5 altın bileziği bölüşmek yerine kuraya gitmeye karar verdi. Kurada ismi çıkan yarışmacı Ezgi oldu. Ezgi haftanın birincisi aynı zamanda 5 altın bileziğin de sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 22 Mart Cuma günü yayınlanan 265. Bölümünde hafta finalinde herkesi şaşırtan bir eleme yaşandı.

Haftanın en düşük puanını 3 gelin alınca elenen isim kura sonucu belirlendi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanına sahip gelini 57 puanla Güneş oldu.

EZGİ'DEN REKOR

Ezgi 50 altın bilezik ve 34 çeyrek altın ile Gelinim Mutfakta'nın en çok kazanan gelini oldu.