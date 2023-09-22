Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Eylül 2023 bu hafta Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finali yaşandı. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen dört yarışmacı gelinden biri bugün elendi. Bugün yayınlanan yeni bölümde çeyrek altın, 10 bilezik ve elenen yarışmacı belli oldu. İşte, 22 Eylül 2023 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtları...
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Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.00'te Nursel Ergin'in sunuculuğunad ekranlara geliyor. Gelinlerin tüm hafta verilen yemekleri yaptığı yarışmada birinciler ve elenen isimler kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finaliyle yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ile 10 bileziğin sahipleri ve elenen isim açıklandı. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son yaşananlar...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da haftanın final gününde çeyrek altın kazanan gelin Özlem oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Tuğba oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarşımacılar Gülenay ve Sevcan oldu.
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22 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU