GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? - 21 OCAK 2022

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 21 Ocak Cuma günü en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Damla oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Damla oldu.