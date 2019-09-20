20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin her hafta daha fazla da arttığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Dilek'in gelinler ve kayınvalidelere yaptığı karakter analizi tartışmalara yol açarken yarışmacılar Çiğdem ve Elif Hanım'ın elenmesini istedi. Peki, yarışmaya kim veda etti? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Eylül son bölümünde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Dilek oldu.
Gelinim Mutfakta 20 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan 355. Bölümün fragmanı yayında! Gergin geçen final gününde Çiğdem Hanım ve Suzan Hanım birbirine giriyor!
Çiğdem Hanım, Suzan Hanım ve gelini Hilal'i "Çömez" olarak niteleyince ortalık karışıyor! Dilek, görümcesinden gelen mesaja çok öfkeleniyor! Final günü heyacanı tüm gelinleri etkisi altına alıyor! 5 altın bileziği kazanacak ve yarışmadan ayrılacak olan gelin kıyasıya rekabetin sonrasında belli oluyor!
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda eden isim belli oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hilal ve Dilek oldu. 41 puanla Hilal yarışmadan elendi. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 66 puanla Elif oldu.
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