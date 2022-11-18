Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Bu hafta yarışmaya veda eden ve 7 altın bileziği kazanan gelinler belli oldu. İşte 18 Kasım 2022 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da elenen ve altın kazanan isim...