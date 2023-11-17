Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 17 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bileziği kazanan isim
Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de yayınlanan yarışmada her cuma bir kişi eleniyor. Elemenin yanı sıra bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Programın sunucusu Nursel Ergin yeni bölüm fragmanında bugün iki gelinle vedalaşılacağını açıkladı. İşte 17 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ile elenen isim hakkında ayrıntılar...
- 1
Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan biri bugün elenirken; bir gelin de çeyrek altın kazanacak. Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahipleri hakkında merak edilenler...
- 2
17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecek.
- 3
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan yarışmacılar da belli olmadı. Haftanın kazananları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
-
- 4
17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim, Gizem, Tuğba ve Aleyna'nın aldığı puan durumu henüz açıklanmadı.