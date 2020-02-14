Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Sevgililer Günü olması sebebiyle de bol bol sürprizler oldu. Heyecanın yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 14 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Şubat 2020'de yayınlanan 460. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri "Kadayıf Tatlısı" oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Gülşah ve Dilara oldu. Yarışmaya veda eden gelin ise 40 puanla Gülşah ve kayınvalidesi Emine Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 75 puanla Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 14 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Gülşah

Günün en düşük ikinci puanını alan gelini 12 puanla Burçin

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 18 puanla Nihan oldu.

Dilara ise 13 puan aldı.