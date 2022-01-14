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Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Ocak Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali yaşanıyor. Songül Karlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve haftanın birinicisinin kim olacağı merak konusu. İşte büyük bir heyecanla araştırılan Gelinim Mutfak'tanın birincisi ve elenen ismiyle ilgili son durum...

14.01.2022 - 16:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 14 Ocak Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

     

     

  • GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı. 14 Ocak Cuma gününe ilişkin Gelinim Mutfakta puan durumu belli olunca elenen ve birinci olan isim haberimizde yer aldı.

    Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında çeyrek altın kazanan Damla oldu. Damla ve Miyase ikisi birinci olunca bilezikleri paylaşma kararı aldılar. Damla ve Miyase bu hafta verilecek 6 bileziği arasında 2'şer adet olmak üzere bölüşmeyi istedikleri için kasaya 2 bilezik kaldı.

    KİM ELENDİ?

     

    Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen gelin Dilek oldu.

  • PUAN DURUMU

    Miyase: 14

    Dilek: 14

    Yeşim: 10

    Damla: 17

    BUGÜN NELER OLUYOR?

    Gelinler son kozlarını oynuyor ve altın bilezikleri kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar! Hafta finali geldi, çattı. Gelinler ve kaynanalar eleme potasından uzaklaşmak ve altınları alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Geçen haftadan kalan bir bilezikle ödül 6 bilezik olunca gelinler konsantrasyonlarını en üst düzeye çıkarıyor. Eleme potasına girmemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

     

     

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