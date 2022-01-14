GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı. 14 Ocak Cuma gününe ilişkin Gelinim Mutfakta puan durumu belli olunca elenen ve birinci olan isim haberimizde yer aldı.

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında çeyrek altın kazanan Damla oldu. Damla ve Miyase ikisi birinci olunca bilezikleri paylaşma kararı aldılar. Damla ve Miyase bu hafta verilecek 6 bileziği arasında 2'şer adet olmak üzere bölüşmeyi istedikleri için kasaya 2 bilezik kaldı.



KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen gelin Dilek oldu.