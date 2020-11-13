Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 13 Kasım Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Kasım 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmacı veda eden yarışmacı 56 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 13 KASIM 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 90 puanla İlayda oldu.