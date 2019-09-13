Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. İkinci sezonda da yarışmacılar arasındaki rekabetin kaldığı yerden devam ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Ezgi ve Elif arasında büyük bir kriz yaşandı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 13 Ağustos 350. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Hatice ve Elif, 68 puanla haftanın en yüksek puanını alan gelinleri oldu. Hatice ve Elif, kuraya gitme kararı verdi. Kuradan Hatice'nin ismi çıktı. Böylece 5 altın bileziğin sahibi Hatice oldu.

Ezgi ve Elif arasında büyük kriz!

Ezgi'nin bu hafta potaya girip yarışmadan ayrılacağını düşünen gelinler Ezgi'ye karşı cephe alıyor. Elif ise Ezgi'nin eşyalarını çöp poşetine atmak isteyince mutfakta kıyamet kopuyor. Peki Ezgi, bu hafta yarışmadan gidecek mi?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Ezgi ve Hilal oldu. Haftanın en düşük puanını alıp, yarışmaya veda eden gelini ise 38 puanla Ezgi oldu. Hilal ise 50 puanla yarışmaya devam etme hakkı kazandı.