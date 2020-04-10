Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 10 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Nisan 2020'de yayınlanan 500. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Ayten-Yağmur Öz, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Özden-Burçin Saruhan çiftleri "Vişneli Büsküvili Tatlı" için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Burçin oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 65 puanla Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ - 10 NİSAN 2020

Haftanın en düşük puanını 41 puanla Neslihan Hanım aldı ancak Gelinim Mutfakta'nın 500'üncü bölüm olması sebebiyle eleme gerçekleşmedi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Yağnur

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Neslihan

Hatice ise 13 puan aldı.