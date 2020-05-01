Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Güngör ile Elif'in atışmaları olay oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Mayıs 2020'de yayınlanan 515. Bölümde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Sevim-Güngör Üzüm, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Fıstıklı Revani" için yarıştılar!

Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı 48 puanla Güngör ve Kayınvalidesi Sevim Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek oyu alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı 64 puanla Hatice oldu.

Elif ve Neslihan 61 puan aldı.