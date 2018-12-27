Gelinim Mutfakta kim birinci oldu

Gelinim Mutfakta 203. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanmıştı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Rümeysa Aydın ve Elif Yeni aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı! Peki 27 Aralık bugün Gelinim Mutfakta neler oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YIL ÇEKİLİŞİ HEYECANI

Gelinim Mutfakta 204. Bölümde gelinler ve kayınvalideler arasında yapılan yeni yıl çekilişinde hem gergin hem de keyifli anlar yaşandı. Yeni yıla yaklaşırken yapılan çekilişte Gelinim Mutfakta'da kim kime hediye alacak?

Yılbaşına yaklaşırken Gelinim Mutfakta'da bugün yeni yıl heyecanıyla çekiliş yapıldı. Gelinler ve kayınvalideler arasında yapılan çekiliş esnasında gelinler arasında hediye krizi yaşandı. Çekilen kurada bakalım kim kime ne hediye alacak? İşte Gelinim Mutfakta'da merak edilen yeni yıl çekilişi!

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 204. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Rümeysa Aydın ve Yağnur İçiler aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 203. Bölümde Yağnur ve Cansu arasında bitmeyen tartışmalara yeni bir kriz daha eklendi! Cansu, Yağnur'a maske hediye edince ortalık yine karıştı.

Yıldızı bir türlü barışmayan iki gelin arasında yine gerginlik yaşandı. Cansu'nun "Seni görmekten hoşlanmıyorum" dediği Yağnur'a maske hediye etmesi tansiyonu yükseltti. Cansu'nun maskeyi kendisine takmasına izin veren Yağnur, "Sen beni burada görmek zorundasın" diyerek sert tepki gösterdi.