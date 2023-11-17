Söz konusu tatsızlığın nedenini açıklamayan Ergin, yarışmadaki herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.



Her hafta Cuma günleri bir elemenin yaşandığı yarışmada, diskalifiye nedeniyle bu hafta bir elemenin olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.