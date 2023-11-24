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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 24 Kasım 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti, çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim kazandı? 24 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

        Bu yıl da hatırı sayılır biz izleyicinin takip ettiği yarışma Gelinim Mutfakta'da bir final günü heyecanı daha yaşandı. Kanal D'de ekranlarında yayınlanan yarışmada bugün bir yarışmacı çeyrek altın, bir yarışmacı ise 10 bileziğin sahibi oldu. İşte, bir yarışmacının da elenerek programa veda ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finaline dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:03
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        • 1

          Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü nefesleri kesti. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlendi. İşte, ayrıntılar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Yeşim oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu.

        • 4

          10 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Gizem oldu...

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (24 KASIM)

          TUĞBA: 17

          YEŞİM: 17

          ALEYNA: 13

          GİZEM: 7

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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