Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın dün yayınlanan haftanın finalinde belli olacak. İşte 25 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Aysu mu, Duygu mu, Melike mi, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Aysu,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 10 puanla Duygu,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Melike oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 44 puanla Aysu ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 51 puanla Melike oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 70 puanla Duygu oldu. Elif ise 58 puanda kaldı.