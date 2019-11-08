Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 8 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 8 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Dilan mı, Duygu mu, Melike mi, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 59 puanla Duygu oldu. Elif ise 54 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 49 puanla Dilan ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.