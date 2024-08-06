Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, hangi gelin? 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta günün birincisi 6 Ağustos 2024 tarihli bölüm için araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışması 7. sezonuyla ekranlara dönüş yaptı. Yeni sezon yarışmacıları Damla, Ayşenur, Aysun ve Esin oldu. Bu sezon sunuculuğunu Aslı Hünel'in üstlendiği yarışmada gün birincisi çeyrek altın sahibi olurken, haftanın finalinde 10 altın bileziği kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta 7. sezonuyla ekranlara döndü. Yemek yarışmasını bu sezon Aslı Hünel sunacak. Birbirinden iddialı yarışmacılar hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet edecek. 6 Ağustos Salı günü yayınlanan 1422. Bölümün ardından ise Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu sorusu yanıt aramaya başlayacak. İşte, 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        • 2

          6 AĞUSTOS SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

          Gelinim Mutfakta 6 Ağustos 2024 Salı günü 1422. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler ise gün birincisini merak ediyor.

          Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          DÜN GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

          5 Ağustos tarihli bölümde Damla ve Esin eksi 2 puan aldı. Gün birincisi ise 17 puanla Damla oldu.

        • 4

          6 AĞUSTOS 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          6 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. Ancak düne ait puan tablosu şu şekilde:

          DAMLA- 17

          AYŞENUR- 14

          AYSUN- 11

          ESİN- 9

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Habertürk Anasayfa