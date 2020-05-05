Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 517. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ELİF OLAY YARATTI

Gelinim Mutfakta'da bugün, Elif küçük bir sürpriz hazırladı. 2070 yılına giden Elif'in mizanseni eğlenceli anlara sahne oldu. Ancak daha sonra gelinler arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 5 MAYIS SALI

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncüsü 8 puanla Betül oldu.

Günün ikincisi 14 puanla Hatice oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 18 puanla Elif oldu.

Hatice bugünkü çeyrek altını kazanan yarışamcı oldu.