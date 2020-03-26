Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Bugün Hatice yaptığı bir hata yüzünden dezavantajlı duruma düştü. Gelinim Mutfakta 489. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HATİCE'YE KÖTÜ HABER

Hatice, puanlamalarda aldığı düşük puanların yanı sıra Fatih Ürek'ten gelen haber ile sarsıldı! Günün yarışma konusu olan fırında makarnanın yapımı sırasında yaptığı hatalar nedeniyle 2 puanı silinen Hatice büyük üzüntü yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 26 MART PERŞEMBE

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Hatice oldu.

Günün üçüncü olan gelini 9 puanla Ezgi

Günün ikinci olan gelini 13 puanla Yağnur

Günün en yüksek puanını alan gelini 15 puanla Elif oldu. Elif bugünün çeyrek altınını kazanan yarışmacısı oldu.