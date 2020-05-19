Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 527. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA FATİH ÜREK'İN SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gelinim Mutfakta'da bugün Fatih Ürek'in gelin ve kaynanalara yönelttiği soru gerilimi tırmandırdı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 18 MAYIS PAZARTESİ

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncüsü 7 puanla Dilek oldu.

Günün ikincisi 12 puanla Hatice oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 16 puanla Elif oldu.

Elif bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.