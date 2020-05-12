Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 522. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HÜSNİYE KILIK DEĞİŞTİRDİ

Gelinim Mutfakta'da bugün, Hüsniye erkek kılığına girdi. Yarışma boyunca erkek kılığında oturan Hüsniye, eğlenceli anların yaşanmasına vesile oldu.

FATİH ÜREK ALTIN LİSTESİNİ DEĞİŞTİRDİ

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 12 MAYIS SALI

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Kıymet oldu.

Günün üçüncüsü 13 puanla Neslihan oldu.

Günün ikincisi 16 puanla Hatice oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 18 puanla Elif oldu.

Elif bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.