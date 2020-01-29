Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? Gelinim Mutfakta Çiğdem ve Elif neden yok? soruları, programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta 'da uzun süredir yarışan Elif ve Çiğdem'in yeni hafta da olmaması dikkatleri çekti. Elif, Gelinim Mutfakta'da neden yer almadıklarını açıkladı. İşte 28 Ocak Gelinim Mutfakta yarışmasına dair ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta Elif ve kayınvalidesi Çiğdem'in fragmanda olmaması üzerine sorulan sorulara Çiğdem kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Elif, programda çalışan bir editöre neden programdan ayrıldıkları ile ilgili bir video gönderdiğini söyledi. Ancak videonun içeriği ile ilgili bilgi vermedi. İşte Gelinim Mutfakta Elif'in o açıklaması:

"Fragmandada görüldüğü gibi artık biz yokuz arkadaşlar. Neden olmadığımızı video çekip yolladı kayınvalidem. Sebebi editöre yayınlaması için gönderdiğimiz videoda var.Orada olmayacağımızdan ne kanalın ne Fatih Ürek’in nede ekipten bir kişi hariç diğerlerinin haberi yok. Bu editör arkadaşın cesareti varsa yolladığımız videoyu pazartesi yayınlar herkes öğrenir neden orada olmadığımızı. Tabi yayınlarsa başına gelecekleri bildiği için eminim bu videoyu yayınlatamayacak. Muhtemelen Fatih Ürek ve kanala bu video gitmedi ve bende onlara özel olarak ulaşamayacağımdan burdan bunu bir ihbar olarak değerlendirebilirler. Delillerle beraber bu editör arkadaş hakkında kanala vermem gereken bilgiler var. Kanala yarın birgün zarar vermesin diye bu editör arkadaş,kanalın bu işe el koyması lazım. Haklarım için söz konusu şahsa karşı ben yasal süreci başlatacağım.

Fatih Ürek sizi çok seviyorum vedalaşamadık bile.Ekibin geri kalanına ayrıca bizimle çok iyi ilgillenen kanal d’ye çok teşekkür ederim."

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3’ncü kez dönmüştü. Hemşire olan Elif, sakin ve ağır başlı bir karaktere sahip. Sesini hiçbir zaman yükseltmese de üzerine gelenlere dişlerini göstermekten çekinmiyor.