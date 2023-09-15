Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belli oldu. Bugün haftanın final bölümü ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 10 bileziğin sahibi ile elenen isim açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...