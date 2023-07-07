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        Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 7 Temmuz Gelinim Mutfakta elenen isim

        Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün, haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Bütün bir hafta boyunca yeteneklerini sergileyen gelinler içinden, çeyrek altın ile 7 bileziği kazanan ve elenen yarışmacılar belirlenmek üzere. İşte, 7 Temmuz 2023 itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:58
        • 1

          Ünlü oyuncu Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da son durum...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

          Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim henüz belli olmadı...

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

          Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı...

        • 4

          7 TEMMUZ 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı...

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (6 TEMMUZ - PERŞEMBE)

          Tuğba: 23

          Miyase: 16

          Dudu: 5

          Gönül: 13

          Günün puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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