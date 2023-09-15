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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışmada bugün 7 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belli olacak. İşte, 15 Eylül 2023 itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:06
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        • 1

          Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belli oluyor. Bugün haftanın final bölümü ekranlara gelecek Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

        • 4

          15 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenecek isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (14 EYLÜL - DÜN)

          Tuğba: 13

          Gülenay: 12

          Canan: 10

          Melike: 8

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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