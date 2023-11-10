Ekranların ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gül arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belli olacak. İşte, detaylar...