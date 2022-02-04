Yeni sezona Demet Akalın ile başlayan ancak daha sonrasında sezona Nurseli Engin ile devam eden Gelinim Mutfakta'da bu hafta birinci kim oldu sorusu araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta'nın bugün ekrana gelen 860. bölümünde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Yasemin Çakar Sevinç-Beşire Sevinç ve Damla Saçıkara-Nuray Gülap çiftleri mücadele ediyor. Yarışmanın takipçileri Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim birinci oldu, kim elendi, altın bilezikleri kim aldı sorularını araştırıyor. İşte 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta haftanın finali sonuçları