Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Yarışmayı merakla her hafta takip eden izleyiciler; Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim kazandı ve kim elendi sorularının cevaplarını arıyor. İşte 9 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi ve elenen ismi...